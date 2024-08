Yayınlanma: 19.08.2024 - 10:12

Güncelleme: 19.08.2024 - 10:12

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla ODTÜ’deki ‘Kavaklı Direnişi’nde öğrenci karşıtı uygulamalarıyla bilinen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil ODTÜ Rektörlüğü’ne atandı. Peki, Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kimdir? Yeni ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında, nereli?

PROF. DR. AHMET YOZGATLIGİL KİMDİR?

1975 yılında doğan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, lisans ve lisansüstü çalışmalarını ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünde gerçekleştirmiş, doktorasını ise 2005 yılında ABD’de Drexel Üniversitesi’nde enerji alanında tamamlamıştır. Çalışmalarını ABD’de University of Maryland’de öğretim üyesi ve National Institute of Standars and Technology (NIST) araştırmacı olarak devam etmiştir.

2007 yılında öğretim üyesi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’ne katılmıştır. 2014’te Doçent, 2019’da ise Profesör ünvanını aldı. Amerika’da NASA Glenn Research Center, NIST ve Argonne National Laboratory’de, Japonya’da JAMIC’te (Japan Microgravity Center) ve Fransa’da CNRS’te misafir araştırmacı olarak motor teknolojileri ve yanma üzerine çalışmalar yürütmüştür.

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil 2016-2020 yılları arasında ODTÜ’de araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşma alanlarından sorumlu Rektör Yardımcılığı ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yapmıştır. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde (İBG) Yönetim Kurulu başkanlığı ve merkez müdürlüğü, ODTÜ MEMS Merkezi’nde ve TÜBİTAK UZAY’da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez Başkanlıklarını yürüttü. Yozgatlıgil ayrıca merkezi Brüksel’de bulunan 47 üye ülkeli EUREKA ağının başkanlığını da Haziran 2023'e kadar devam ettirdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Yozgatlıgil, 22 Haziran 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak atandı. Yozgatlıgil son olarak, 16 Ağustos 2024 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.