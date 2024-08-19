Yayınlanma: 19.08.2024 - 14:34

Güncelleme: 19.08.2024 - 14:34

Mart ayından beri tedavi gören Yeşilçam’In efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son durum belli oldu. Hayat arkadaşı Julide Kural, Kadir İnanır’la ilgili bir açıklama yaptı. Peki, Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural filmleri...

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Sinema oyuncusu Jülide Kural 24 Mart 1965 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. 2008 yılındaki Ermenilerden Özür Diliyorum kampanyasına desteğini açıklamıştır. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıdır.

JÜLİDE KURAL'IN YER ALDIĞI FİLMLER

Çınar Ağacı - 2010

Son Celat- 2008

Sessiz Ölüm-2002

Camdan Kalp-1990

Yaban Gülü

Bütün Çocuklarım - 2004

Kurşun Kalem - 2000

Saygılar Bizden - 1993

Süper Baba - 1993

Yalnızlar - 1991

Çalıkuşu - 1986

Küçük Mutluluklar

Şafak Yıldızları

Uğurlugiller

Nefes