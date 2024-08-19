Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural filmleri...
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hayat arkadaşı Jülide Kural açıklamada bulundu. Açıklama ardından Jülide Kural'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural filmleri...
Mart ayından beri tedavi gören Yeşilçam’In efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son durum belli oldu. Hayat arkadaşı Julide Kural, Kadir İnanır’la ilgili bir açıklama yaptı. Peki, Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? Jülide Kural filmleri...
JÜLİDE KURAL KİMDİR?
Sinema oyuncusu Jülide Kural 24 Mart 1965 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerini bitiren sanatçı, bir süre Almanya'da yaşadı. AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı. Televizyonda yayımlanan Süper Baba dizisiyle üne kavuştu. 2002 - 2003 Mart ayında "Frida Yaşasın Hayat" projesini, kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu adlı yeni bir kadroyla sergiledi. 2008 yılındaki Ermenilerden Özür Diliyorum kampanyasına desteğini açıklamıştır. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıdır.
JÜLİDE KURAL'IN YER ALDIĞI FİLMLER
Çınar Ağacı - 2010
Son Celat- 2008
Sessiz Ölüm-2002
Camdan Kalp-1990
Yaban Gülü
Bütün Çocuklarım - 2004
Kurşun Kalem - 2000
Saygılar Bizden - 1993
Süper Baba - 1993
Yalnızlar - 1991
Çalıkuşu - 1986
Küçük Mutluluklar
Şafak Yıldızları
Uğurlugiller
Nefes
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