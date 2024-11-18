Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:03

Güncelleme: 18.11.2024 - 16:03

Elektrikte sübvansiyon kararı 16 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan abonelere sübvansiyon desteği kalktı. Yaklaşık 2 milyon abone bu desteği alamayacak ve iki katı faturayla karşılaşacak. Peki, Sübvansiyon ne demek? Elektrikte sübvansiyon ne anlama geliyor?

SÜBVANSİYON NE DEMEK?

'Sübvansiyon' devletin kişi ya da kurumlara mal veya hizmet olarak yaptığı yardımları ifade eder. Türkçe'ye Fransızca'dan geçen bu kelimenin TDK karşılığı 'destekleme' olarak yer alıyor.

Devlet, sosyal ve ekonomik anlamda sübvansiyon desteği sağlayabilir. Bu duruma örnek olarak Türkiye'de, başta elektrik faturaları olmak üzere pek çok alanda belli bir limite kadar devlet desteği verilmesi gösterilebilir. Ancak yeni karara göre, elektrikte sübvansiyon desteği belirlenen sınırı aşan abonelere verilmeyecek.

ELEKTRİKTE SÜBVANSİYON NE ANLAMA GELİYOR?

Tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Uygulamayla yıllık 5 bin kilovatsaat elektrik tüketen aboneler iki katı fatura ödeyecek.