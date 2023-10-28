'Suç duyurusu' iddiası gündem olmuştu: Gökhan Türkmen cephesinden 'Elif Perincek' yanıtı

Yayınlanma: 28.10.2023 - 19:23

Güncelleme: 28.10.2023 - 20:52

30 Ekim 2020'de Seferihisar merkezli yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan ve bir itfaiyecinin parmağına tutunarak umutları yeşerten 3 yaşındaki Elif Perincek, depremden kurtulan annesi Seher ve ikiz kardeşleri Ezel ve Elzem ile kötü günleri unutmaya çalışıyor.

Kızlarının sosyal çevresinde sürekli depremle anılması ve bunun hayatını olumsuz etkilemesinden endişe eden aile, iyi niyetle hareket edilse de kızlarına ait görsellerin kullanılmasına mesafeli yaklaşıyor.

'HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTILAR' İDDİASI

Son olarak Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ailenin, şarkıcı Gökhan Türkmen'in kızının kurtarılması hikayesinden esinlenerek yaptığı ve "Elif" adını verdiği enstrümantal bestenin tanıtımları ve verilen konserlerde kızlarına ait görsel ve bilgilerin kullanılmasına karşı hukuki mücadele başlattığı iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildiği iddia edilen şikayet dilekçesinde sanatçı Gökhan Türkmen'e "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Yayılması ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçlaması yöneltildi.

Baba Oğuz ve anne Seher Perinçek, Bayraklı'daki Deprem Anıtı önünde açıklama yaptı.

Sanatın iyileştirici gücüne inandıklarını ancak kızlarının görüntüleri ve bilgilerinin kullanılmasının kendisine zarar verdiğini anlatan Oğuz Perincek, kızının büyüme çağında sürekli bu görüntülerle karşılaşmasını istemediklerini ifade etti.

"KIZIMIZIN GÖRÜNTÜLERİNİN KULLANILMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Şarkıcı Gökhan Türkmen'in kızlarının kurtarılmasından esinlenerek bir beste yaptığını anlatan Perinçek, "İyi ve doğru bir proje. Depremden etkilenmiş. Sanatçıya, sanata saygımız sonsuz. Herkes etkileniyor, biz de etkileniyoruz yaşanan depremlerde biz de üzülüyoruz. Beste yapılabilir, burada bir sıkıntı yok. Ancak kızımın görüntülerinin, detaylı bilgilerin kullanılmasını pek kabul etmiyoruz. Çocuğumuz ileride büyüyecek, bunları görecek, arkadaşları olacak, rencide olacak, üzülecek. Böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de savcılığa başvurduk. Görüntüleri kabul etmediğimizi, bunların doğru olmadığını belirttik. Biz anne ve babası olarak Elif'i koruma sorumluluğuyla hareket ediyoruz" diye konuştu.

Şarkının mart ayında yayınlandığını, tanıtımda kullanılan görüntülerin bu kadar yayılacağını öngörmediklerini ifade eden Perincek, "Ama görüyoruz ki buradan gelirler elde ediliyor, bu gelirler başka yerlerde kullanılıyor. Bu artık kabul edilemez bir noktaya geldi. Yoksa sanatçının olaylardan etkilenmesi doğal ama tekrarlamasından rahatsız olmaya başladık. Bir nevi sabrettik ve belli bir seviyede kalmasını bekledik ama bu böyle olmadı" diye konuştu.

Görüntüler için kimsenin kendilerinden izin talebinde bulunmadığını ya da bilgilendirme yapmadığını dile getiren Perinçek, kızlarına ait görsel ve bilgilerin kaldırılması talebine ise yanıt alamadıklarını öne sürdü.

GÖKHAN TÜRKMEN CEPHESİ'NDEN AÇIKLAMA

Suç duyurusu iddialarının gündem olmasının ardından, Gökhan Türkmen’in avukatından da açıklama geldi.

Türkmen’in avukatından yapılan açıklama şu şekilde:

“Hayatla bağlarını koparmayan, doğayla bir arada yaşamaya özen gösteren, insanın verdiği zorlu mücadeleleri şarkıları aracılığı ile aktaran müvekkil Gökhan Türkmen, bir baba olarak bu kez de Elif’te derinlerde yaşadıklarını melodiler vasıtasıyla aktarmış; 2023 Nisan ayında, bestesi kendisine ait, enstrümantal bir eser yayınlamıştır. Müvekkil eserini yayınlarken, 65. saatte İzmir depremi sonrası kurtarılarak hayata tutunan Elif’in hikayesinden ‘ilham aldığını’ belirtmiştir.

Söz konusu bestenin basın bülteninde, esin kaynağının belirtilmesi dışında Elif’in görseli, soyadı, şahsi hiçbir bilgisi paylaşılmamış; klipte, konserde veya başkaca hiçbir mecrada, müvekkil tarafından Elif’e dair hiçbir kişisel veri ya da fotoğraf servis edilmemiştir.

Bununlar beraber, müvekkil tarafından bu bestenin tüm gelirinin, müvekkilin diğer sosyal sorumluluk projelerinde olduğu gibi Ege Orman Vakfı ile yürütülen orman projelerine aktarılacağı belirtilmiştir (Eserin klibine link üzerinden ulaşmak mümkündür)

Bestenin yayını sonrasında müvekkile ulaşarak, söz konusu çocuğun ailesi tarafından kurulan vakfa nakdi yardım yapmak, konser gelirini vakfa bağışlamak ve çocukla basın önüne çıkmak şeklindeki talepler, müvekkilin planlanmış sosyal sorumluluk süreç ve anlayışına uygun olmadığından kabul edilmemiştir.

Bahsi geçen ısrarlı taleplerin reddi sonrasında, bugün, müvekkilin, Elif’in izinsiz fotoğraflarını kullandığı yönünde asılsız suçlamalar içeren haberler yapıldığı görülmüş; fotoğraf kullanımından dolayı ailenin üzüntü içinde olduğu bilgisine yer verilen bu haberlerde Elif’in adına ve görsellerine yer verilmiş olması hayretle karşılanmıştır.

Belirtmek isteriz ki, söz konusu iddialarla ilgili başlatılmış yasal bir sürece dair müvekkile yapılmış herhangi bir tebligat bulunmamakla beraber, söz konusu çocuğun ismine, fotoğrafına veya herhangi bir kişisel verisine hiçbir mecrada yer vermeyen müvekkil aleyhinde ASILSIZ haber yapan her türlü kişi ve mecraya karşı müvekkilin yasal hakları saklıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”