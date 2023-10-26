CHP Gençlik kolları harekete geçti: KYK yurdundaki asansör faciasının ardından suç duyurusu

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:41

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:55

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu bir öğrencinin yaşamını yitirdiği kazanın herkesi üzdüğünü kaydetti.

"HERKESTEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Öğrencilerin asansörlerin bozuk olduğuyla ilgili yurt yönetimine başvuru yaptığını, Bakanlık ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne sosyal medya vasıtasıyla yazılar yazdığını aktaran Killik, "Suç duyurumuzu hazırladık. Başta yurt müdürü, asansörlerin bakımını yapmakla mükellef şirket, KYK Genel Müdürlüğü ve Bakanlık yöneticileri olmak üzere olayda kusuru bulunan herkesten şikayetçi olacağız. Bu üzücü olayın son olması için sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor" ifadesini kullandı.