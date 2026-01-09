Cumhuriyet Gazetesi Logo
Murat Ceylan, oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler ile birlikte sosyal medya paylaşımı yaptı. Güler'in hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli? Sude Zülal Güler hangi yapımlarda rol aldı?

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Suda Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 yılında İstanbul’da doğdu. Güler, Makedonya kökenli bir aileye mensuptur. 

SUDE ZÜLAL GÜLER HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Güler,  2013 yılında rol aldığı “Çınar” dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. 2018 yapımı “Keşif” filmi ile de beyaz perdeye adım atan Sude Zülal Güler ayrıca, Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.

