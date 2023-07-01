Sue Johnson kimdir? Sue Johnson neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 01.07.2023 - 18:50

Güncelleme: 01.07.2023 - 18:50

Kanadalı cinsellik eğitmeni Sue Johanson, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Johanson'un, ünlü aktris Jessica Alba'ya cinsellik tavsiyesi vermesi gündem olmuştu. Sue Johanson'ın yaşamı ve ölüm nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SUE JOHANSON KİMDİR?

Sue Johanson, 13 Mart 1930'da Kanada'nın Toronto şehrinde doğdu. Winnipeg'deki St. Boniface Hastanesindeki hemşirelik okuluna gitti ve hemşire olarak mezun oldu. Kısa bir süre sonra, 1953'te İsveç-Kanadalı bir elektrikçi olan Ejnor Johanson ile evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu oldu. Aile, Johanson'ın evini koruduğu ve çocuklarını büyüttüğü Kuzey York'a taşındı. 1970 yılında Johanson, Kanada'da türünün ilk örneği olan Don Mills CI lisesinde bir doğum kontrol kliniği açtı ve orada 18 yıl koordinatör olarak çalıştı. Eğitimine Toronto İnsan İlişkileri Enstitüsü'nde (danışmanlık ve iletişim alanında yüksek lisans dersi), Toronto Üniversitesi'nde (aile planlaması) ve Michigan Üniversitesi'nde (insan cinselliği) devam ederek danışman ve cinsellik eğitimcisi olarak mezun oldu.

SUE JOHANSON NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Dünyaca ünlü cinsellik eğitmeni Sue Johanson, 93 yaşında doğal nedenlerle ülkesi Kanada'da hayatını kaybetti.

