Bora Akkaş kimdir, kaç yaşında? Bora Akkaş evli mi, eşi kim? Bora Akkaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Bora Akkaş'ın, Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar oldukça konuşuldu. Bora Akkaş kimdir, kaç yaşında? Bora Akkaş evli mi, eşi kim? Bora Akkaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde başrol paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutladığı video kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, bir açıklama yaparak 8 aylık hamile eşi Oben Alkan'dan özür diledi.
BORA AKKAŞ KİMDİR?
Bora Akkaş 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Şehir tiyatrolarında eğitim aldıktan sonra "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol aldı. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü kazandı. 2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Zekai Kirişçi karakterini canlandırdı.
BORA AKKAŞ EVLİ Mİ?
19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlendi. Türkmen ile Akkaş, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Şubat 2023'te, blogger Oben Alkan ile evlendi.
BORA AKKAŞ'IN MÜZİK KARİYERİ
Müzik dünyasında Doğa Bora adıyla bilinmektedir. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yaptı. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başladı. Daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır. 2008 yılında "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katıldı ve ikinci oldu.
BORA AKKAŞ'IN OYANDIĞI DİZİLER
2002 Beni Unutma
2004 Dişi Kuş
2004- Yağmur Zamanı
2007 Son Tercih
2008 Cesaretin Var Mı Aşka
2008 Avrupa Yakası
2009 Geniş Aile
2012 Annem Uyurken
2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
2013 Her Şey Yolunda Merkez
2013 Yüksek Giriş
2013 Bebek İşi
2014 Boynu Bükükler
2014 Ruhumun Aynası
2016 Çifte Saadet
2017 Dayan Yüreğim
2017 Aslan Ailem
2019 Dengi Dengine
2019 Kurşun
2020 Tutunamayanlar
2020 Menajerimi Ara
2021 İçimizden Biri
2022 Üç Kuruş
BORA AKKAŞ'IN OYANDIĞI FİLMLER
2002 Gönlümdeki Köşk Olmasa
2007 Küçük Kıyamet
2009 Adab-ı Muaşeret
2010 Memleket Meselesi
2010 Çalgı Çengi
2012 Kaos: Örümcek Ağı
2012 Yavuz
2013 Taş Mektep
2015 Kocan Kadar Konuş
2015 Öğrenci İşleri
2015 Geniş Aile: Yapıştır
2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
2016 Annemin Yarası Salih
2016 Geniş Aile 2: Her Türlü
2017 Ay Lav Yu Tuu
2017 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
2018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
2019 Topal Şükran'ın Maceraları
2021 Kimya
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