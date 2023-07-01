Bora Akkaş kimdir, kaç yaşında? Bora Akkaş evli mi, eşi kim? Bora Akkaş hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 01.07.2023 - 16:34

Güncelleme: 01.07.2023 - 16:34

Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde başrol paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutladığı video kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, bir açıklama yaparak 8 aylık hamile eşi Oben Alkan'dan özür diledi.



BORA AKKAŞ KİMDİR?

Bora Akkaş 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Şehir tiyatrolarında eğitim aldıktan sonra "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol aldı. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü kazandı. 2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Zekai Kirişçi karakterini canlandırdı.

BORA AKKAŞ EVLİ Mİ?

19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlendi. Türkmen ile Akkaş, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Şubat 2023'te, blogger Oben Alkan ile evlendi.

BORA AKKAŞ'IN MÜZİK KARİYERİ

Müzik dünyasında Doğa Bora adıyla bilinmektedir. "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yaptı. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başladı. Daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır. 2008 yılında "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katıldı ve ikinci oldu.



BORA AKKAŞ'IN OYANDIĞI DİZİLER

2002 Beni Unutma

2004 Dişi Kuş

2004- Yağmur Zamanı

2007 Son Tercih

2008 Cesaretin Var Mı Aşka

2008 Avrupa Yakası

2009 Geniş Aile

2012 Annem Uyurken

2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

2013 Her Şey Yolunda Merkez

2013 Yüksek Giriş

2013 Bebek İşi

2014 Boynu Bükükler

2014 Ruhumun Aynası

2016 Çifte Saadet

2017 Dayan Yüreğim

2017 Aslan Ailem

2019 Dengi Dengine

2019 Kurşun

2020 Tutunamayanlar

2020 Menajerimi Ara

2021 İçimizden Biri

2022 Üç Kuruş

BORA AKKAŞ'IN OYANDIĞI FİLMLER

2002 Gönlümdeki Köşk Olmasa

2007 Küçük Kıyamet

2009 Adab-ı Muaşeret

2010 Memleket Meselesi

2010 Çalgı Çengi

2012 Kaos: Örümcek Ağı

2012 Yavuz

2013 Taş Mektep

2015 Kocan Kadar Konuş

2015 Öğrenci İşleri

2015 Geniş Aile: Yapıştır

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2016 Annemin Yarası Salih

2016 Geniş Aile 2: Her Türlü

2017 Ay Lav Yu Tuu

2017 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

2019 Topal Şükran'ın Maceraları

2021 Kimya