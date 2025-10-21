Şuhut'ta yılın ilk mahsulleri toplanmaya başladı: Bu yıl verim yüksek!

Bölge halkı, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara çıkarak yılın ilk mahsullerini toplamaya başladı. Köylüler tarafından büyük bir emekle yetiştirilen kestaneler, bu yıl verim açısından yüzleri güldürdü. Tekkek Köyü'nde her yıl geleneksel hale gelen kestane hasadı, hem üreticilere ekonomik kazanç sağlıyor hem de köyün sosyal yaşamına hareketlilik katıyor.

Üreticiler, bu yıl hava şartlarının elverişli olmasının verimi artırdığını belirterek, kestane sezonunun bereketli geçtiğini ifade etti. Hasat edilen kestaneler, hem yerel pazarlarda hem de çevre il ve ilçelerde satışa sunulacak.