Şükran Ovalı: Çocuklara tecavüz ediyorlar, hayvanlara eziyet ediyorlar ve maalesef izliyoruz
Oyuncu Şükran Ovalı, insanların bazı sıkışmışlıklar yaşadığını belirterek "Çocuklara tecavüz ediyorlar, hayvanlara eziyet ediyorlar ve maalesef izliyoruz. Sesimiz kısılmış gibi sanki! Ne yapsak duyulmuyor" dedi.
Son olarak Kanal D'de yayınlanan 'Yargı' dizisinde 'Savcı Derya' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu Şükran Ovalı, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı.
Canlandırdığı karakterin bir sahnede “Ben çok cevapsız soruyla baş başa kaldım, o bilinmezlik cehennemini iyi bilirim” dediği hatırlatılan oyuncu, "Gerçek hayatta benzer sıkışmışlıklar yaşıyor musunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:
'NE YAPSAK DUYULMUYOR'
"Hep yaşıyoruz… Dünyanın gidişatı, pandemi… Diğer yandan, 'Hayvan hakları yasası neden hala çıkmadı?' diye binlerce kez soruyoruz mesela, alın size cevapsız bir soru! 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyoruz ama her gün ölüyor kadınlar... Çocuklara tecavüz ediyorlar, hayvanlara eziyet ediyorlar ve maalesef izliyoruz… Sesimiz kısılmış gibi sanki! Ne yapsak duyulmuyor"
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