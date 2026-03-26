Türkiye çay sektörünün bilinen isimlerinden Doğuş Çay'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan hayatını kaybetti. Peki, Süleyman Karakan kimdir? Süleyman Karakan neden öldü? Süleyman Karakan nereli?

SÜLEYMAN KARAKAN KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Rize'de doğan Süleyman Karakan, eğitimini ortaokulda bırakmış ve Rize'de babasının toptancı dükkanında çalışmaya başlayarak o dönemde ticaret hayatına atıldı.

SÜLEYMAN KARAKAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Uzun yıllar babasının yanında çalışan Karakan, 1985 yılında erkek kardeşi Cemal Alpaslan ile birlikte Doğu Çay İşletmesi San. ve Tic. A.Ş'yi kurdu. Doğuş Çay'ın yanında şeker, salça gibi gıda maddelerinin üretimini de yapan Karakan'ın şirketi, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi sıralamasında 245. sırada yer alıyor. 2013 yılında Kraft gıdanın yüzde 100 hissesini satın alarak Patos, Cipso ve Çerezos markalarını bünyesine katan Karakan, bu ürünlerin üretimini Aksaray'da yapmaya başladı. Karakan, evli ve 3 çocuk babasıdır.