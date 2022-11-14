Sully filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sully filminin hikayesi gerçek mi?

14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:44

Sully filminin 2 Eylül 2016'da Telluride Film Festivalinde prömiyeri yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 Eylül 2016'da gösterime girdi. Film eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı ve dünya çapında 238 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Ancak Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'nda (NTSB) tartışmalara neden oldu. Amerikan Film Enstitüsü, onu Yılın En İyi Filmlerinden biri olarak seçti.

SULLY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Airbus 320 tipi bir uçak kalkıştan kısa süre sonra Hudson Nehri'ne zorunlu iniş yapar. Can kaybı olmasa da kaptan pilot, bir soruşturmanın ve medya ilgisinin odağındadır.

SULLY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks

Blake Jones

Aaron Eckhart

Laura Linney

Anna Gunn

Autumn Reeser

Ann Cusack

Holt McCallany

Mike O'Malley

SULLY FİLMİNİN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Filmin hikayesi gerçek bir olaya dayanıyor. US Airways'e ait Airbus A320 tipi uçak, Charlotte'a gitmek üzere LaGuardia Havalimanı'ndan kalkışından 3,5 dakika sonra kuş sürüsüne girmiş, 15-20 kilogram ağırlığındaki Kanada kazları iki motorun da durmasına neden olmuştu.

Hudson Nehri'ne acil iniş yapan 78 ton ağırlığındaki uçakta bulunan 155 kişinin tamamı kurtulmuş, pilot Chesley Sullenberger ulusal kahraman haline gelmişti.