Sully filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sully filminin hikayesi gerçek mi?
Sully, Chesley Sullenberger ve Jeffrey Zaslow tarafından yazılan "En Yüksek Görev" isimli otobiyografiden uyarlandı. Filmin yönetmenliğini Clint Eastwood yaparken senaryosu ise Todd Komarnicki tarafından kaleme alındı. Peki, Sully filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sully filminin hikayesi gerçek mi?
Sully filminin 2 Eylül 2016'da Telluride Film Festivalinde prömiyeri yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 Eylül 2016'da gösterime girdi. Film eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı ve dünya çapında 238 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Ancak Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'nda (NTSB) tartışmalara neden oldu. Amerikan Film Enstitüsü, onu Yılın En İyi Filmlerinden biri olarak seçti.
SULLY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Airbus 320 tipi bir uçak kalkıştan kısa süre sonra Hudson Nehri'ne zorunlu iniş yapar. Can kaybı olmasa da kaptan pilot, bir soruşturmanın ve medya ilgisinin odağındadır.
SULLY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Hanks
Blake Jones
Aaron Eckhart
Laura Linney
Anna Gunn
Autumn Reeser
Ann Cusack
Holt McCallany
Mike O'Malley
SULLY FİLMİNİN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Filmin hikayesi gerçek bir olaya dayanıyor. US Airways'e ait Airbus A320 tipi uçak, Charlotte'a gitmek üzere LaGuardia Havalimanı'ndan kalkışından 3,5 dakika sonra kuş sürüsüne girmiş, 15-20 kilogram ağırlığındaki Kanada kazları iki motorun da durmasına neden olmuştu.
Hudson Nehri'ne acil iniş yapan 78 ton ağırlığındaki uçakta bulunan 155 kişinin tamamı kurtulmuş, pilot Chesley Sullenberger ulusal kahraman haline gelmişti.
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