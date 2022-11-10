Veda filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Veda, Zülfü Livaneli'nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği bir filmdir. Veda 201o yılında vizyona girmiş olsa da televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Veda filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Veda filminde çocukluk arkadaşı Salih Bozok'un Atatürk ile yaşadığı bir ömrün en çarpıcı anları, duyduğu derin dostluk beyaz perdeye aktarılıyor.
VEDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmi yazan ve yöneten Zülfü Livaneli Veda filmini şöyle anlatıyor; "Bir Atatürk filmi değil, bir dostluk filmidir. Dünyanın her bölgesinde anlatılabilecek evrensel bir hikâyedir, ama bu dostlardan birisinin adı Mustafa Kemal, ötekinin adı Salih Bozok olunca, bu hikâye bambaşka bir boyut kazanıyor. İster istemez savaşlar, ayrılıklar, göçler, mücadeleler giriyor içine."
Salih Bozok en yakın arkadaşının olmadığı bir hayatı reddediyor... Ailesini ve hayatını hiçe sayarak Atatürk'ün öldüğü an O da kendini vuruyor. Filmde, Salih Bozok'un oğlu Muzaffer'e yazdığı mektupla geçmişe dönüp, bu zaman zarfı içinde Atatürk'ün askeri kimliği, vatan uğruna fedakarlıkları ve özel hayatından kesitler anlatılıyor. Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşu, bir ulusa ışık tutuşu VEDA mektubunda aktarıyor...
VEDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Sinan Tuzcu - Atatürk 25-45 yaş / Ali Rıza Efendi
Serhat Kılıç - Salih Bozok 30-57 yaş
Sunay Akın - Kâzım Karabekir
Dolunay Soysert - Zübeyde Hanım
Özge Özpirinçci - Fikriye
Ezgi Mola - Latife Hanım
Bahtiyar Engin - Ali Fuat Cebesoy
Kaya Akkaya - Nuri Conker
Tekin Temel - Mazhar Müfit Kansu
Barış Özkan - Kılıç Ali
Yaşar Üzer - Hasan Rıza Soyak
Burhan Güven - Atatürk 57 yaş
Kaan Olcay - Atatürk 6-7 yaş
Bartunç Akbaba - Atatürk 14-17 yaş
İlker Gülümser - Fuat Bulca
Özer Tunca - Ahmet Cemal Tunca
Erk Bilgiç - Cevat Abbas Gürer
Orhan Aydın - Kurmay Başkanı
Kemal Pala - Fethi Okyar
Mehmet Erbil - İsmail Hakkı Tekçe
Alican Yarka - Muzaffer Kılıç
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