Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:19

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:19

Hasan Can Kaya ile yaklaşık 2,5 yıl süren ilişkisini bitirdikten sonra magazin gündemine oturan yönetmen Sultan San, aynı hafta içinde isteme, nişan, kına ve düğün törenlerini gerçekleştirdi. Peki, Sultan San kimdir? Sultan San kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

SULTAN SAN KİMDİR?

Türk sinemasının sevilen ismi Sultan San, İstanbul doğumlu bir yönetmen, yönetmen yardımcısı ve oyuncudur. 1983 yılında doğan San, kariyeri boyunca birçok projede önemli roller üstlenmiş ve sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Hem kamera önünde hem de arkasında başarılı işlere imza atan Sultan San, yeteneği ve çalışkanlığı ile tanınmaktadır.

Kariyeri

Kariyerine komedi şovlarıyla adım atan Sultan San, özellikle BKM projelerinde önemli roller üstlenmiştir. Şöhret dizisinin ilk iki sezonunda yardımcı yönetmenlik yapmasıyla tanınan San, Güldür Güldür, İnsanlar Alemi ve Beşer Beşer gibi projelerde de yönetmenlik görevini üstlenmiştir. Son dönemlerde Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programında yönetmenlik yapmaya devam eden Sultan San, BKM yapımlarında sıkça yer almaktadır.