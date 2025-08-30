Sümer öncesi medeniyetin izleri: Sel altında kalmış gizli şehir bulundu

Irak’taki Tell Fara bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılar, insanlık tarihini değiştirebilecek bulgular ortaya çıkardı. Sümer dönemine ait kalıntıların altında keşfedilen kalın kil ve kum tabakası, 20 bin yıl önce dev bir sel felaketiyle yok olduğu düşünülen eski bir uygarlığın izlerini taşıyor. Bu keşif, medeniyetin kökenine dair bildiklerimizi sorgulatıyor.

SELİN ALTINDA KALAN GİZEMLİ ŞEHİR

Kazılarda ortaya çıkan tabakaların, yalnızca Sümer dönemine ait olmadığı, çok daha eski bir felakete işaret ettiği belirtildi. Araştırmacılar, söz konusu tabakanın olağanüstü bir taşkın sonucu oluştuğunu ve bu taşkının bilinmeyen bir uygarlığı tamamen yok etmiş olabileceğini ileri sürüyor.

Benzer sel izleri yalnızca Mezopotamya’da değil, İndus Vadisi ve Mısır’da da keşfedildi. Bu da “antik çağlarda küresel ölçekte büyük seller yaşanmış olabilir mi?” sorusunu gündeme getiriyor.

20 BİN YIL ÖNCE KÜRESEL BİR FELAKET Mİ?

Araştırmacı Matt LaCroix, yapılan jeolojik incelemelerin 20 bin yıl önce küresel bir felaketi işaret ettiğini savunuyor. LaCroix, “Son 11 bin yılda buna yaklaşan bir felaket bile yaşanmadı” diyerek büyük bir iklim kaymasının devasa selleri tetiklediğini öne sürüyor.

Bilim insanlarının bir kısmı ise bu görüşe temkinli yaklaşıyor. Onlara göre, 20 bin yıl önce insanlar hâlâ küçük ve dağınık avcı-toplayıcı gruplardan oluşuyordu. Böylesine “gelişmiş bir uygarlık” fikri mevcut arkeolojik verilerle çelişiyor.

EFSANELER VE BİLİMSEL KAYITLAR ARASINDA

LaCroix, iddiasını sadece arkeolojiye değil; buz çekirdekleri, ağaç halkaları, volkanik tortular ve manyetik kaymalara dayandırıyor. Bunları dünyanın dört bir yanındaki eski “büyük tufan efsaneleri” ile karşılaştırarak aynı olayı işaret ettiklerini öne sürüyor.

Ona göre yalnızca 20 bin yıl önceki felaket hem mitolojik anlatılarla hem de jeolojik verilerle örtüşüyor. Eğer bu doğruysa, medeniyetin bilinen tarihi 5–6 bin yıldan en az 8 bin yıl geriye gidebilir.