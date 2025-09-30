Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda 50’ye yakın ülkeden çok sayıda aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor. Peki, Sumud Filosu nerede? Sumud Filosu Gazze'ye ne zaman varacak? Sumud Filosu'nda hangi ülkeler var?

SUMUD NE DEMEK?

Sumud kelimesi Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarındadır. Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavram haline geldi. Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ''Sumud'' kavramını tasvir etmek için kullanılıyor.

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos günü yola çıktı ve gemilerin sayıları katlanarak arttı. Şu an 52 geminin yer aldığı filo, Girit açıklarında bulunuyor. Tüm katılımcıların toplanma alanı olan noktadan filo Gazze'ye hareket edecek.

FİLODA KİMLER VAR?

Sumud Filosunda özellikle tıbbi yardım malzemeleri başta, çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu hareket, bu zamana kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğindedir.

Filoda; gönüllüler, aktivistler, doktorlar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, insan hakları savunucuları, parlamenterler yer alıyor. Sumud Filosuna destek amacıyla, İtalya ve İspanya da donanma gemisi gönderdi.