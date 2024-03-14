Sunal ailesinden Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Kemal Sunal'ın ailesi Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'a ait Gülşah Film'e yeni bir dava açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:23
Sunal ailesinden Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
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Ünlü sanatçı Kemal Sunal'ın ailesi, ‘Kemal Sunal Filmleri' olarak anılan 25 filmi televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'a ait Gülşah Film'e yeni bir dava açtı.

Akşam’ın aktardığına göre, Gülşah Film'in Kemal Sunal'ın yazılı hak devri olmamasına rağmen davaya konu filmlerden yüksek gelir elde ettiğini ileri süren usta sanatçının ailesi, şimdilik 150 bin liralık tazminat ile filmlerin her türlü televizyon kanallarında, sosyal medya ve dijital platformlarda yayınlanmasının önlenmesi için tedbir talebinde bulundu.


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