Maden baskınında 9 kişi öldü: Şirket 'muhtelif olay' dedi

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:45

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:45

Peru’nun Pataz eyaletinde yer alan Poderosa şirketine ait bir madene silahlı saldırı düzenlendi.

Peru İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırganların patlayıcılar ile madene baskın düzenlediği ve 4 kişiyi rehin aldığı belirtilerek, baskında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin madendeki durumu kontrol altına aldığı ifade edilen açıklamada, 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırganların patlayıcı kullanarak madene girdikleri ve "şirketin iç güvenlik personeliyle çatıştıkları” aktarıldı.

Maden şirketinin açıklamasında ise, "Bu, muhtelif bir olay. Olanlar, bölgedeki güvenlik koşullarının giderek zayıflamasının bir sonucu" ifadelerine yer verildi.

Peru Ulusal Madencilik, Petrol ve Enerji Derneği saldırıyı kınayarak, hükümeti yasadışı madencilerin kurtarılmış bölgeler kurmak ve yerel nüfusu şiddet yoluyla boyun eğdirmek istediği bölgede düzeni yeniden tesis etmek için önlem almaya çağırdı.