Sungurlu'da 2024 yılı hasat sezonu açıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, çiftçilerin toprağa verdiği emek ve alın terinin karşılığını alacağı hasat sezonu ilçeye bağlı Akçalı yolu üzerinde bulunan arpa tarlalarında başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:52
Sungurlu'da 2024 yılı hasat sezonu açıldı
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Biçerdöverler, Gazi Dökmetepelioğlu'na ait tarlada sabahın ilk ışıklarıyla birlikte biçme işlemlerine başladılar. Tarım ve hayvancılık sektörü için vazgeçilmez bir değer olan arpa, aynı zamanda bölgenin ekonomik hayatında da önemli bir katkı sağlıyor. Gazi Dökmetepelioğlu'na ait tarlada gerçekleştirilen ilk biçim, hem bölgedeki çiftçiler hem de tüketiciler için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.


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