Sungurlu'da hasat başladı: Her ağaçtan 25 kilogram ürün alınıyor...

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde 2024 yılı deveci armudu hasadı başladı.

Sungurlu'da hasat başladı: Her ağaçtan 25 kilogram ürün alınıyor...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:08

Emekli Astsubay Yüksel Apaydın'a ait 15 dekarlık armut bahçesinde gerçekleştirilen hasat, üreticiyi memnun etti. Apaydın, bahçede bulunan bin 200 adet deveci armudu ağacının her birinden yaklaşık 25 kilogram ürün elde edildiğini belirtti.

Amatör olarak başladığı armut yetiştiriciliğinde profesyonel bir seviyeye ulaştığını dile getiren Apaydın, su ihtiyaçlarını kendilerine ait su kuyusu ve 50 tonluk havuz ile karşıladıklarını ifade etti.

Bahçedeki ağaçların 12 yaşında olduğunu ve bu yılki hasadın verimli geçtiğini vurgulayan Yüksel Apaydın, emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.


Etiketler: #Sungurlu #hasat

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