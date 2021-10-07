Sunucu Murat Başoğlu hastaneye kaldırıldı
Yeğeni ile 'uygunsuz ilişki' yaşadığı iddiasıyla 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden sunucu Murat Başoğlu, aort damarının büyümesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
2017'nin Temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile birlikte görüntülenen Murat Başoğlu, uzun süredir ortalarda görünmüyordu.
Murat Başoğlu'nun sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı. 53 yaşındaki Başoğlu, 20 Eylül 2021'de hastaneye kaldırılmış.
Acile başvuran Başoğlu'nun çekilen kalp tomografisinde aort damarının 5.7 cm'ye kadar büyüdüğü ve riskli boyuta geldiği ortaya çıktı.
‘17 SAAT ENTÜBE OLARAK KALDIM’
Sağlık durumu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu ve sunucu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım. Daha sonra normal odaya çıkabildim. Bu operasyon İzmir'de gerçekleşti. Doktorlarımıza ve beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim"
NE OLMUŞTU?
Murat Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.
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