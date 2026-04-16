Küresel iklim sisteminde kritik bir gelişme yaşanıyor. Pasifik Okyanusu’nda deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor seviyelere yaklaşırken “El Nino” etkisinin yeniden güçlenmesi bekleniyor. Peki, Süper El Nino nedir? El Nino ne zaman gelecek? El Nino Türkiye'yi etkileyecek mi?

SÜPER EL NİNO NEDİR?

Süper El Niño, Pasifik Okyanusu yüzey sularının normalden 2°C veya daha fazla ısınmasıyla oluşan güçlü bir iklim olayıdır. Normal El Niño'ya göre çok daha şiddetli etkiler yaratır.

Bu süreç; bazı bölgelerde aşırı kuraklık, bazı bölgelerde ise yoğun yağış ve sel riskini artırabilir. Ayrıca küresel sıcaklıkların yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına neden olabilir.

TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

El Nino’nun Türkiye üzerinde de etkili olması bekleniyor. Ülkemiz açısından tipik El Nino eğilimleri çoğunlukla Akdeniz havzasında gözlemleniyor. Ancak aşırı güçlü bir El Nino, Türkiye’nin iklimini şekillendiren ana sistemler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. İlkbahar ve yaz dönemlerinde kuraklık olasılığı yükselebilir, yağış miktarı mevsim normallerinin altında kalabilir, yaz aylarında aşırı sıcaklıklar daha sık yaşanabilir ve orman yangını tehlikesi artış gösterebilir. Bu etkinin özellikle Akdeniz ile Ege bölgelerinde daha belirgin hissedilebileceği değerlendiriliyor.

SÜPER EL NİNO NE KADAR SÜRECEK?

Gerçekleştirilen iklim modellemeleri, muhtemel bir süper El Nino’nun etkilerinin yalnızca kısa süreli olmayacağını, 2027 yılına dek uzanabilecek kapsamlı sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor.