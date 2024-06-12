'Süper meyve' Erzincan'ı sevdi: Kanseri önlüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:29

Güncelleme: 12.06.2024 - 13:29

Faydaları saymakla bitmeyen aronya meyvesi, Türkiye'de gittikçe popülerleşmeye başladı. Kansere karşı önleyici etkisiyle tanıdığımız aronya meyvesi, bağışıklığı artıran ve enfeksiyonların tedavisini hızlandırma özelliğinden dolayı birçok ülkede corona virüs tedavisinin yanında takviye olarak kullanılıyor. Erzincan’ın tarımsal ürün deseni içerisinde kendine yer bulan aronya, Erzincan’da başarıyla yetiştiriliyor.

Asıl adı Chokeberry olan aronya meyvesi “süper meyve’’ olarak da adlandırılıyor. Yüksek C Vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronya, aynı zamanda mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronyanın üretimi Erzincan’da başladı ve kısa sürede bölgede yaygınlaşması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı Uzman Eller Projesinden destek alan Ziraat Mühendisi Esra Cahyir Evrensel, 10 dekarlık alanda aronya üretimi gerçekleştiriyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, aronya ekili alanlarda kontrollerde bulundu.

Dünyada ve Türkiye’de Pazar payı giderek artan aronya için Erzincan uygun şartlar sunarken, tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan bu meyvenin ekim sahalarının giderek artacağı belirtiliyor. Ağustos ayı sonunda hasat edilmesi beklenen aronya, özellikle genç üreticiler arasında ilgi görüyor.

Aronya bahçesinde incelemelerde bulunan teknik ekipler, bahçede herşeyin yolunda gittiğini, özellikle kültürel işlemleri başarıyla yürüten Evrensel’in sezon sonunda iyi bir rekolte seviyesine ulaşmalarını bekliyor.