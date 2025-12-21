Superman’in yeni düşmanı belli oldu: Brainiac’ı Lars Eidinger canlandıracak

James Gunn, yeni Superman filmi Man of Tomorrow için kadroya katılan kilit oyuncuyu resmen açıkladı. Ünlü yönetmen ve yazar, haftalardır süren söylentilere son vererek Brainiac karakterini kimin canlandıracağını duyurdu.

Gunn, cumartesi günü X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Man of Tomorrow için Brainiac’ı bulmak adına dünya çapında yürüttüğümüz arayışta Lars Eidinger en üst sıraya yerleşti. DC Evreni’ne hoş geldin Lars” ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Brainiac rolü için yapılan spekülasyonlar da sona ermiş oldu.





Lars Eidinger



Alman oyuncu Lars Eidinger, ağırlıklı olarak Avrupa yapımlarındaki performanslarıyla tanınıyor. Özellikle Alman dizisi Babylon Berlin’deki rolüyle dikkat çeken 49 yaşındaki oyuncu, Netflix mini dizisi All the Light We Cannot See (Göremediğimiz Tüm Işıklar) ve Noah Baumbach imzalı White Noise (Beyaz Gürültü) gibi projelerde de yer aldı. Eidinger, kısa süre önce yine Baumbach’ın yönettiği ve ödül sezonunda öne çıkması beklenen Jay Kelly filminde rol aldı. Oyuncunun son dönem projeleri arasında Dead Language, The Light ve 2024 Berlin Uluslararası Film Festivali’nde en iyi film dalında aday gösterilen Sterben (Ölmek) bulunuyor.

İlk kez 1958 yılında yayımlanan bir çizgi romanda ortaya çıkan Brainiac, Superman’in en ikonik düşmanları arasında yer alıyor. Yazar Otto Binder ve çizer Al Plastino tarafından yaratılan karakter; son derece zeki bir uzaylı olarak, Metropolis’i küçülten bir ışınla şehri koleksiyonundaki “şişelenmiş” uzay kentleri arasına yerleştirmesiyle tanınıyor. Brainiac, tehdidinin büyüklüğü nedeniyle zaman zaman Lex Luthor’ı bile Superman’le iş birliği yapmaya zorlayan bir düşman olarak öne çıkıyor.





Bu yaz vizyona giren Superman filminde David Corenswet’in canlandırdığı Superman ve Nicholas Hoult’un hayat verdiği Lex Luthor karakterlerinin, Man of Tomorrow’da da geri dönmesi bekleniyor. Filmin vizyon tarihi 9 Temmuz 2027 olarak planlandı.

James Gunn, eylül ayında vizyon tarihini duyururken Superman ve Lex Luthor’u yan yana gösteren bir fotoğraf paylaşmış, bu da iki ezeli düşmanın galaksiler arası yeni bir tehdide karşı güçlerini birleştirebileceği ihtimalini gündeme getirmişti.

Pandemi ve sektörü sarsan grevler nedeniyle devam filmlerinin hayata geçmesinin son yıllarda daha uzun sürdüğüne dikkat çekilirken, Man of Tomorrow’un görece hızlı bir takvimle ilerlemesi dikkat çekiyor. Filmin senaryosunu yazan ve yönetmenliğini üstlenen Gunn, yapımcılığı ise DC Studios’un eş başkanı Peter Safran ile birlikte yürütüyor.