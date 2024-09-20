Sürekli erteleniyordu! Serkan Keskin ile Meriç Aral evlendi: 'Balayına gitmek için evlendik'

Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:25

Güncelleme: 20.09.2024 - 09:25

Ünlü oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin, yıllardır süren birlikteliklerini nihayet evlilikle taçlandırdı. Daha önce üç kez nikah tarihini erteleyen çift, sonunda Etiler’deki bir mekanda dünyaevine girdi. Gelin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.

TEKLİF MERİÇ ARAL'DAN GELDİ

Meriç Aral, düğün öncesinde yaptığı açıklamada, “Ben evlenme teklifi ettim. Balayına, İskoçya'ya gitmek istiyordum. Sonra İskoçya'ya gittik. İskoçya'da da Serkan bana evlenme teklifi etti,” diyerek süreci anlattı. Serkan Keskin ise, “Sevgilim bana evlilik teklif etti, hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu,” diyerek duygularını paylaştı. Ancak çift, balayı yapamayacaklarını, çünkü hemen işlerine döneceklerini belirtti.

"BALAYI YOK"

Düğün tarihinin sık sık ertelenmesiyle ilgili konuşan Meriç Aral, “Güzel bir sürece girdik, çok kısa zamanda haberiniz olacaktır. Anneannem haberlerde görüyor, arıyor beni ‘yine ertelenmiş’ diyor. Tarihi artık netleştiriyoruz, çok az kaldı,” diyerek bu sürecin sona erdiğini ifade etmişti.



ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Sade bir nikah töreni tercih eden ikilinin nikah şahitliğini Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi. Meriç Aral'ın gelinliğini Semi Delareyna tasarlarken Serkan Keskin dünyaca ünlü bir markanın damatlığıyla geceye katıldı. Yıllardır birlikte olduğu sevgilisini ilk kez gelinlik içinde gören Serkan Keskin gözyaşlarına hakim olamadı.



Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törende Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı.