Süreyya Gürsel Evren kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Süreyya Gürsel Evren hangi dizilerde oynadı?

14 Ağustos 2022 Pazar, 09:52

Süreyya Gürsel Evren 21 Aralık 1968 yılında doğdu. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde oynadı.



SÜREYYA GÜRSEL EVREN NEDEN ÖLDÜ?



Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

SÜREYYA GÜRSEL'İN OYNADIĞI DİZİLER

-Baba

-Destan

-Toygar Han

-Masumlar Apartmanı

-Vedat

-Arıza

-Kırmızı Oda

-Şahin Tepesi

-Bir Litre Gözyaşı

-Kızım

-Selim Atakan

-Yasak Elma

-Siyah Beyaz Aşk

-Söz

-Fi

-Fazilet Hanım Ve Kızları

-Payitaht Abdülhamid

-Bana Sevmeyi Anlat

-Tatlı İntikam

-İlişki Durumu: Karışık

-Diriliş Ertuğrul

-Suskunlar

-Kuzey Güney

-Gönülçelen

-Kavak Yelleri

-Arka Sokaklar