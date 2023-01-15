Survivor 2023 yarışmacılarının haftalık ücreti ortaya çıktı!

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 17:14

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 17:14

Survivor 2023 bu yıl ‘Ünlüler’, ‘Gönüllüler’ ve ‘Fenomenler’ olarak tanıtıldı. 3 ayrı takımda birbirinden renkli isimler yer alırken, yarışacak isimlere verilecek ücretleri ortaya çıktı.

Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz’ programında Survivor’da yarışacak isimlerin kazanacakları ücret açıklandı. Programda konuşulan rakamlar sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

En çok konuşulan isim ise Berdan Mardini oldu.

Seçkin Piriler: 30 bin lira

Zeynep Alkan: 30 bin lira

Barış Telli: 30 bin lira

Halil İbrahim Göker: 45 bin lira

Alper Rende: 45 bin lira

Elanur: 45 bin lira

Çabi (Chaby): 45 bin lira

Kürşat Yuan: 45 bin lira

Murat Eken: 50 bin lira

Ümit Erdim: 60 bin lira

Yusuf Güney: 95 bin lira

Berdan Mardini: 180 bin lira