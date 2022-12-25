Acun Ilıcalı duyurdu... Survivor 2023'ün 2 yarışmacısı daha belli oldu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak olan yarışmacılardan 2 ismi daha duyurdu. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak isimler arasına Aysu Keskin ve Barış Telli katıldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 17:38
Acun Ilıcalı duyurdu... Survivor 2023'ün 2 yarışmacısı daha belli oldu
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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2023'te 2 isim daha belli oldu.

Yarışması kesinleşen isimler arasında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler, Cansu Tuman, Alper Rende, Chaby Han, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, ve Kürşat Yalçınkaya bulunuyor.

Acun Ilıcalı son olarak yaptığı paylaşımda Aysu Keskin ve Barış Telli'nin Survivor yarışmacısı olduğunu duyurdu.


Survivor 2023 acun ılıcalı Barış Telli Aysu Keskin

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