Survivor 2026’da RTÜK engeline takılan gizemli ceza belli oldu!

Survivor 2026, bu yıl hayata geçirilen köklü format değişiklikleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın yeni kurallarına göre, ödül oyununu kaybeden takımlar sadece ödülden mahrum kalmakla yetinmiyor, aynı zamanda psikolojik ve fiziksel sınırları zorlayan cezalarla da yüzleşiyor.

ACUN ILICALI KONSEYDE DUYURMUŞTU: "RTÜK NEDENİYLE YAYINLAYAMAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Pazartesi günü kaybeden takımı bekleyen cezanın ağırlığına dikkat çekmişti. Ilıcalı, "Pazartesi günü kaybeden takıma verilen cezayı, RTÜK kuralları nedeniyle televizyonda tam olarak yayınlayamayacağız" sözleriyle hem yarışmacılarda şaşkınlık yaratmış hem de sosyal medyada büyük bir merak dalgası başlatmıştı.

GİZEMLİ CEZA FRAGMANLA ORTAYA ÇIKTI

İzleyicilerin günlerdir yanıtını aradığı "Ceza ne olacak?" sorusu, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla yanıt buldu. Fragmandaki ipuçları, kaybeden takımın tarantulaların dahil olduğu, fobi sınırlarını zorlayan bir "challenge" (meydan okuma) ile karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

Acun Ilıcalı fragmanda, Survivor tarihinde bir ilke imza atacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Survivor'da hiç yapmadık böyle bir şey, garip bir şey yapacağız."

SADECE İNTERNETE ÖZEL OLABİLİR

RTÜK engeline takılan görüntülerin, televizyon yayınında buzlanarak veya kesilerek verilmesi; sansürsüz versiyonun ise yalnızca Acun Medya’nın dijital platformları veya sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılması bekleniyor.