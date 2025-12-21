Yeni sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor 2026 ünlüler ve gönüllüler kadrosu, programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Survivor ünlüler, gönüller yarışmacıları kimler?

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 programı 1 Ocak 2026 Perşembe günü başlayacak.

SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2026 yarışmacıları açıklandı.

BAYHAN

Popstar yarışmasıyla ünlenen Bayhan, "Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya", "Ah İstanbul" gibi şarkılarla tanınıyor. Ünlü şarkıcının Survivor'daki performansı merakla bekleniyor.

KEREMCEM

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem de Survivor 2026'daki zorlu parkurlarda mücadele edecek ikinci isim oldu.

SERHAN ONAT

Daha önce birçok projede rol alan oyuncu Serhan Onat, Survivor'da zorlu şartlarla baş edecek.

DİLAN ÇITAK

Survivor 2026'da ter dökecek olan İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olmaya aday.

SELEN GÖRGÜZEL

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel Survivor 2026 kadrosunda yer alacak.

MERT NOBRE

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Mert Nobre de Survivor'da mücadele edecek.

MERYEM BOZ

Milli voleybolcu Meryem Boz, Survivor Ünlüler-All Star'da yarışacak altıncı isim oldu.

SEREN AY ÇETİN

Acun Ilıcalı, milli boksör Seren Ay Çetin’in sdurvivor kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

SURVİVOR 2026 G ÖNÜLLÜLER TAKIMI!