Survivor All Star'da eleme adayları belli oldu... Son kararı Sema verdi!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:27

Güncelleme: 14.02.2024 - 00:27

Survivor All Star'da bu haftanın 4 eleme adayı da belli oldu. Bu hafta kırmızı takımın kadrosuna eklenen Hilmi Cem, Atakan ve Sema sadece skorlarda eşitliği sağlayabildi. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarından ikisini kırmızı takım kazanırken ikisini mavi takım kazandı. Mavi takımdan Aysu ve Sahra eleme adayı oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise eleme potasına gitmesi için Pınar'ı seçti.

SON ELEME ADAYINA KARAR VEREN İSİM SEMA OLDU

Farklı bir şekilde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ikinci defa oylamaya gitti. Oylamadaki oylar ise beklenmedik şekilde dağılmıştı. Kaptan Sema haricinde Nagehan, Merve ve Nefise ikişer oy alırken Aleyna ve Gizem de eşit oy aldı. Yarışmacıların her ikisi de 4 oy aldı. Böylece eleme potasına gidecek olan isme henüz Pazar günü takıma dahil olan Sema karar verdi.

SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Kaptan Sema'nın kararı ile son eleme adayı olarak Aleyna belirlendi.

DÜELLOLAR BELLİ OLDU

Oylamalrın ardından yapılacak düellolar da belli oldu. Buna göre Pınar ve Sahra ilk eşleşme, Aleyna ve Aysu ise ikinci eşleşme oldu.