Survivor All Star'da eleme adayları belli oldu... Son kararı Sema verdi!

Survivor All Star'da heyecanın yüksek olduğu haftada tüm eleme adayları belirlendi. Son oylamada eşit oy çıktığı için son kararı veren isim takım kaptanı olan Sema oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:27
Survivor All Star'da eleme adayları belli oldu... Son kararı Sema verdi!
Abone Ol google-news

Survivor All Star'da bu haftanın 4 eleme adayı da belli oldu. Bu hafta kırmızı takımın kadrosuna eklenen Hilmi Cem, Atakan ve Sema sadece skorlarda eşitliği sağlayabildi. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarından ikisini kırmızı takım kazanırken ikisini mavi takım kazandı. Mavi takımdan Aysu ve Sahra eleme adayı oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise eleme potasına gitmesi için Pınar'ı seçti.

SON ELEME ADAYINA KARAR VEREN İSİM SEMA OLDU

Farklı bir şekilde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ikinci defa oylamaya gitti. Oylamadaki oylar ise beklenmedik şekilde dağılmıştı. Kaptan Sema haricinde Nagehan, Merve ve Nefise ikişer oy alırken Aleyna ve Gizem de eşit oy aldı. Yarışmacıların her ikisi de 4 oy aldı. Böylece eleme potasına gidecek olan isme henüz Pazar günü takıma dahil olan Sema karar verdi.

Göz Atın
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?
All Star'da büyük değişikliklerin ardından Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da 4 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?

All Star'da büyük değişikliklerin ardından Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da 4 Şubat'ta eleme adayı kim oldu?

SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Kaptan Sema'nın kararı ile son eleme adayı olarak Aleyna belirlendi.

DÜELLOLAR BELLİ OLDU

Oylamalrın ardından yapılacak düellolar da belli oldu. Buna göre Pınar ve Sahra ilk eşleşme, Aleyna ve Aysu ise ikinci eşleşme oldu. 


survivor haberleri survivor all star haberleri dokunulmazlık haberleri

İlgili Haberler

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!
Acun Ilıcalı çıldırmıştı: Demet Akalın'dan Survivor yarışmacısı Aleyna'ya tepki

Acun Ilıcalı çıldırmıştı: Demet Akalın'dan Survivor yarışmacısı Aleyna'ya tepki
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
Çukur oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu yeniden bir araya geliyor

Çukur oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez ve Rıza Kocaoğlu yeniden bir araya geliyor
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
Merve Boluğur'dan çok konuşulacak açıklama: 'Bıraksan ayağını bile yıkarım'

Merve Boluğur'dan çok konuşulacak açıklama: 'Bıraksan ayağını bile yıkarım'
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
Tartışmalar sürüyordu... 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi vizyondan kaldırıldı

Tartışmalar sürüyordu... 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi vizyondan kaldırıldı
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi