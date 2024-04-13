Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! Acun Ilıcalı görüntüleri sansürledi... Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi olacak?
Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanı yayınladı. Bu bölümde Ogeday Girişken ile Yunus Emre Özden kafa kafaya gelerek yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü. Görüntüler 'Yunus Emre ile Ogeday diskalife olacak mı?' sorusunu akıllara getirdi.
TV8’de izleyicilerle buluşan Survivor All Star heyecanın
doruklarda olduğu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ederken, sevilen
yarışmanın yeni bölüm fragmanı izleyenleri şoke etti.
Yarışma esnasında tansiyonun yükselmesi ile birlikte Yunus
Emre ve Ogeday arasında gerilim yükseldi.
YUMRUK YUMRUĞA KAVGA!
Survivor All Star'da düello sonrası ilk dokunulmazlık
oyununun oynandığı fragman yayınladı. Yeni bölüm fragmanında Yunus Emre ile
Ogeday'ın birbirine ağır ifadeler kullandığı görüldü.
Ogeday duydukları karşısında sinirlerine hakim olamayınca
Yunus Emre'ye saldırdı. İkiliye takım arkadaşları ve yapım ekibi engel olmaya
çalıştı ancak başarılı olamadı. Ogeday ve Yunus Emre yumruk yumruğa kavga etti.
O ANLAR YAYINLANMADI
Fiziksel temasın olduğu kavga sansürlenerek yayınlandı.
Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Yumruk yumruğa kavganın yayınlanmasının ardından 'Yunus Emre
ile Ogeday diskalifiye mi olacak?' sorusu akıllara geldi.
Kavga ve sonrasında olacaklar bu akşamki yeni bölüm ile öğrenilecek.
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