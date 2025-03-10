Dominik Turizm Bakanlığı devreye girdi: Survivor'da 'kaçak yapı' krizi!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 12:20

Güncelleme: 10.03.2025 - 13:37

Ekranların en çok izlenen programı Survivor, yine beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon yaşanan tartışmalar, olaylar ve iddialar hiç eksik olmazken, bu kez de Dominik Turizm Bakanlığı devreye girdi.

Survivor yarışmacılarının, adada kendi kendilerine inşa ettikleri evlerin "kaçak yapı" olarak tespit edilmesi üzerine, Dominik Turizm Bakanlığı tarafından yıkıldığı ortaya çıktı. Bu durum, programın en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

DAHA ÖNCE DE DOMİNİK POLİSİ DEVREYE GİRMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonda, yarışmacı Poyraz'ın bir villaya izinsiz girmesi ve oradan yiyecek ile içecek alması sonucu Dominik polisi olayın peşine düşmüş, Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle şikayetin geri çekilmesi sağlanmıştı.

Bu olay, Survivor tarihinde yaşanan en ilginç anlardan biri olarak hafızalarda kalmıştı. Poyraz ve ona yardım eden yarışmacıların ödüllerden mahrum bırakılması ise izleyicileri şaşırtmıştı.