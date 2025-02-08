Survivor'da eleme adayları belli oldu... Adaya kim veda edecek?

Survivor 2025'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star'ın yeni sezonunda dokunulmazlık mücadelesi hız kesmeden devam etti. Dokunulmazlık oyununun ardından bu haftanın son eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Şubat'ta kim eleme adayı oldu?

Survivor'da eleme adayları belli oldu... Adaya kim veda edecek?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 00:36

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından haftanın son eleme adayı belli oldu. Eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Peki,Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Şubat'ta kim eleme adayı oldu? İşte, ayrıntılar...

EN SON KİM ELENDİ?

Zeynep elenen son yarışmacı oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

4 Şubat'ta gerçekleşen takım oyunun ardından ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Mehmet oldu.

5 ŞUBAT'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Sedat oldu.

6 ŞUBATTA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'un 6 Şubat'ta yayınlanan bölümünde üçüncü eleme adayı Batuhan Gökgöz oldu.

7 ŞUBATTA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son eleme adayı olarak belirlenen ismi Yunus Emre oldu.


Etiketler: #survivor all star #survivor #Eleme Adayı #eleme

İlgili Haberler

Survivor'da İsmail Balaban sakinleşmiyor: Yusuf'la birbirine girdi olay çıktı

Survivor'da İsmail Balaban sakinleşmiyor: Yusuf'la birbirine girdi olay çıktı
Survivor 2025 sezonunda yürekler ağza geldi... Üst üste kazalar yaşandı!

Survivor 2025 sezonunda yürekler ağza geldi... Üst üste kazalar yaşandı!
Gecenin kazananı oylamayla belli olacak... Survivor'da bir ilk!

Gecenin kazananı oylamayla belli olacak... Survivor'da bir ilk!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler