Survivor'da eleme adayları belli oldu... Adaya kim veda edecek?

Yayınlanma: 08.02.2025 - 00:36

Güncelleme: 08.02.2025 - 00:36

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından haftanın son eleme adayı belli oldu. Eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Peki,Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Şubat'ta kim eleme adayı oldu? İşte, ayrıntılar...

EN SON KİM ELENDİ?

Zeynep elenen son yarışmacı oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

4 Şubat'ta gerçekleşen takım oyunun ardından ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Mehmet oldu.

5 ŞUBAT'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Sedat oldu.

6 ŞUBATTA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'un 6 Şubat'ta yayınlanan bölümünde üçüncü eleme adayı Batuhan Gökgöz oldu.

7 ŞUBATTA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son eleme adayı olarak belirlenen ismi Yunus Emre oldu.