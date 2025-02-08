Survivor'da eleme adayları belli oldu... Adaya kim veda edecek?
Survivor 2025'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star'ın yeni sezonunda dokunulmazlık mücadelesi hız kesmeden devam etti. Dokunulmazlık oyununun ardından bu haftanın son eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Şubat'ta kim eleme adayı oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından haftanın son eleme adayı belli oldu. Eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Peki,Survivor'da eleme adayı kim oldu? 7 Şubat'ta kim eleme adayı oldu? İşte, ayrıntılar...
EN SON KİM ELENDİ?
Zeynep elenen son yarışmacı oldu.
SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
4 Şubat'ta gerçekleşen takım oyunun ardından ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Mehmet oldu.
5 ŞUBAT'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Sedat oldu.
6 ŞUBATTA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'un 6 Şubat'ta yayınlanan bölümünde üçüncü eleme adayı Batuhan Gökgöz oldu.
7 ŞUBATTA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın son eleme adayı olarak belirlenen ismi Yunus Emre oldu.
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