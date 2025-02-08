Survivor 2025 sezonunda yürekler ağza geldi... Üst üste kazalar yaşandı!

Survivor'da yaşanan kazaları herkesi korkuttu. Kırmızı ve Mavi Takım yarışmacılarının başına gelen kazalarla yürekleri ağza getirdi.

Survivor 2025 sezonunda yürekler ağza geldi... Üst üste kazalar yaşandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 00:04

Survivor 2025 sezonunda takım oyununda yaşanan kazalar yürekleri ağza getirdi. Önce Mavi Takım'dan Volkan, daha sonra Kırmızı Takım'dan Sedat yarışmacıları korkuttu.

Sayı alarak skoru 5-3'ten 5-4'e getiren Volkan omzu ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle zor anlar yaşadı. Arkadaşlarının desteği ve ilgisiyle toparlandı.

Yarışmanın ilerleyen zamanlarında bu sefer Sedat herkesi korkuttu. Denge tahtasından kayarak düşen Sedat sol koluyla ilgili problem yaşadı. Sağlık ekibi müdahale etmek zorunda kaldı.

Takım oyununun kazananı ise 12-9 skoru ile Kırmızı Takım oldu.


Etiketler: #Survivor 2025 #survivor #sakatlanma #yarışmacı

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