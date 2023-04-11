Survivor Aziz kimdir? Aziz Ozan Dilber kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2023 yarışmasında Gönüllüler takımında mücadele eden Aziz'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Aziz kimdir? Aziz Ozan Dilber kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:49
Survivor Aziz kimdir? Aziz Ozan Dilber kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Survivor 2023 yarışmasında yaşadığı polemiklerle dikkat çeken Aziz Ozan Dilber'in hayatı ve mesleği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor Aziz kimdir? Aziz Ozan Dilber kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SURVİVOR AZİZ KİMDİR?

Survivor 2023 yarışmacılarında Aziz Ozan Dilber, 27 yaşındadır. Sivas'ta dünyaya gelen Aziz Ozan Dilber, Özdemir Sabancı Emirgan Lisesi'ni bitirdikten sonra 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'den mezun oldu. Aziz Ozan Dilber'in mesleği yazarlık ve avukatlıktır. 

Aziz Ozan Dilber'in Instagram hesabı @azizozandilber'dir.


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