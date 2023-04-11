Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:35

Güncelleme: 11.04.2023 - 12:35

Survivor 2023 yarışmasından diskalifiye edilen Merve Yıldırım'ın kim olduğu ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'dan diskalifiye olan Merve Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Merve Yıldırım neden diskalifiye oldu?

SURVİVOR MERVE YILDIRIM KİMDİR?

Merve Yıldırım, Bursa'da dünyaya geldi. Babası Balıkesirli, annesi ise Azerbaycanlı olan Merve Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okudu. Cimnastik alanında Türkiye şampiyonu oldu. 26 yaşında olan Merve Yıldırım'ın 4 kardeşi vardır.

Merve Yıldırım, annesi ile küçük yaşlardan kötü olaylar yaşadığını anlattı. Bu olaylardan sonra mücadele etmeye başlayan ve ilkokul, ortaokul ve lise döneminde yurtta kalan Merve Yıldırım, bir süre geçici aile yanında da yaşadığını belirtti.

Merve Yıldırım'ın vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Fahri Güneş ile birlikte olduğu biliniyor.

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2023 sezonuna yedeklerden katıldı. Mavi takımında yarışan Merve Yıldırım, 65. bölümde Survivor 2023'ten diskalifiye edildi.

SURVİVOR MERVE NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Ruhen kendini iyi hissetmediğini belirten Merve, oyunda oynamak istemedi. Kötü atışlar sonrası takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesine neden oldu.

Acun Ilıcalı ada konseyinde yapılan açıklamaların ardından takımına destek olamayacağını belirten Merve'ye "Arkada meşale var ya onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." dedi.