Survivor'da kahreden kaza: Bir bacağı ampute edilen yarışmacıdan ilk mesaj geldi!

Televizyon dünyasının en çok izlenen yapımlarından Survivor'ın Yunanistan versiyonunda ekran başındakileri ve yarışmacıları derinden sarsan trajik bir kaza yaşandı.



Balık avlamak amacıyla denize açılan 21 yaşındaki genç yarışmacı Stavros Floros, hızla gelen bir sürat teknesinin çarpması sonucu denizde dehşeti yaşadı. Ağır yaralanan Floros, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından acil koduyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ACUN ILICALI ACI HABERİ KONSEYDE DUYURDU

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, yaşanan feci kazanın detaylarını Survivor Türkiye ada konseyinde yarışmacılarla paylaştı. Floros’u hastanede bizzat ziyaret ettiğini dile getiren Ilıcalı, genç yarışmacının geçirdiği operasyonlar sonucunda bir bacağının ampute edilmek zorunda kaldığını açıkladı.



Ilıcalı, kazanın boyutunun çok büyük olduğunu vurgulayarak, genç yarışmacının hayatta kalmasının tamamen bir mucize olduğunu ifade etti.

MİAMİ'YE SEVK EDİLECEK: HASTANE ODASINDAN İLK MESAJ

Ampute edilen bacağının yanı sıra diğer ayağında da çok ciddi doku ve kemik hasarı meydana gelen Stavros Floros’un tedavisine kapsamlı bir şekilde devam edilebilmesi için ABD'nin Miami kentine gönderileceği açıklandı.

Hastanede kritik tedavi süreci devam eden 21 yaşındaki Floros, sosyal medya hesabı üzerinden dünyanın dört bir yanından gelen geçmiş olsun mesajlarına yanıt vererek ilk kez konuştu. Genç yarışmacı, yaşama tutunma motivasyonunu gözler önüne seren şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Aldığım tüm bu sevginin yanında teşekkür etmek çok az kalır, yaşananların tamamı gerçekten bir mucize. Bana bu tebessümü armağan eden hepinize çok teşekkür ederim."