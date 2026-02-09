Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026 23:45:00
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de Doğuş ile Can arasındaki düelloda elenen isim şarkıcı Doğuş oldu. Acun Ilıcalı, konseyde yeni uygulanacak süper ceza ve süper ödülü anlatırken yarışmacılar çok heyecanlandı. Peki, Survivor'da süper ödül ne? Survivor süper ceza ne oldu?

Survivor 2026 tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Survivor'da süper ödül ne? Survivor süper ceza ne oldu? 

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

8 Şubat Survivor 2026'da finalde oyunu kaybeden şarkıcı Doğuş, kader konseyine kaldı.

SURVIVOR'DA SÜPER CEZA NE?

Konseyde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, 'Son yılların en zor Survivor'ına hoş geldiniz' diyerek ''Süper ödül ve süper ceza haftası. Ödülünüz de süper cezanız da süper. Arkadaşlar önce cezayı sonra ödülü söyleyeceğim. Survivor'da yarın itibarıyla parkura çıkıyorsunuz. 2 gün boyunca yarışıyorsunuz. Cezanız, arkadaşlar bu 2 günün sonunda kaybeden takımın evi yıkılacak. Kaybeden takımın barakası yıkılıyor. Dümdüz yapacağız, taş üstünde taş bırakmayacağız. Ama size şöyle bir jest yapacağız barakanın tabanı kalacak'' diye konuştu.

SURVIVOR'DA SÜPER ÖDÜL NE?

Süper ödülden bahseden Ilıcalı, ''Kazanan takıma havuz partisi veriyoruz. Canlı müzik, 2 öğün yemek, 2 öğünde de karnınız doyacak. Akşam da otelde kalacaksınız. Sabah kahvaltı veriyoruz. Masaj da veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

