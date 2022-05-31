Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs 2022 Survivor dokulmazlığı hangi takım kazandı?
TV8'de ekrana gelen Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takımda konseyde isim yazmamak için mücadele etti. Peki 30 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi isim eleme adayı olarak yazıldı?
Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Sude Burcu'nun yarışamaya veda etmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı.
SURVİVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
30 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edildi. Zorlu parkurda kadınlar mücadelesini de erkekler mücadelesinde de mavi takım kazandı. Mavi takım kadınlar mücadelesini 8 - 4, erkekler mücadelesini de 8 - 7 kazandı. Böylece mavi takım üçüncü dokunulmazlığı kazanmış oldu.
Gönüllüler dokunulmazlığının yanı sıra 1 gece konaklamalı tekne ödülünün de sahibi oldu.
SURVİVOR'DA ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kırmızı takım konseye eleme adayını belirlemek için gitti. Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim Adem oldu. Kırmızı takım eleme adayı olarak Batuhan ve Sema'nın adını yazdı. Adı daha fazla yazılan Sema üçüncü gitme adayı oldu.
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