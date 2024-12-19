Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:52

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:52

Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor Göksu kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Göksü Küçükali kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR GÖKSU KİMDİR?

Survivor 2025 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Göksu Küçükali hakkında henüz çok fazla bir bilgi yer almıyor. Göksu Küçükali, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde eğitim gördü. Ayrıca Plaj Voleybolu'nda kendini geliştirdi.

Instagram'da 'goksukucukali' kullanıcı adıyla yer alan yarışmacının 18 Aralık Survivor tanıtım fragmanı yayınlandığı tarihte 4.258 takipçisi bulunuyor.

SURVİVOR 2025 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

İsmail Balaban

Serenay Aktaş

Barış Murat Yağcı

Sema Aydemir

Zeynep Alkan

Batuhan Karacakaya

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Adem Kılıçcı

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Batuhan

Tuğba

Adilhan

Dilşah

Mevlüt

Kübra

Göksu

Kaan