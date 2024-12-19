Survivor Dilşah kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli?

Survivor 2025 All Star yeni kadrosu ile 1 Ocak tarihi itibarıyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda yarışacak 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Gönüllüler kadrosuna dahil olan Dilşah Kurt'un hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Survivor Dilşah kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli?

Survivor Dilşah kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:48

Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor Dilşah kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Dilşah Kurt kaç yaşında, nereli? 

SURVİVOR DİLŞAH KİMDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü boksörlerinden Dilşah Kurt, Survivor 2025 Gönüllüler takımında mücadele edecek. Dilşah Kurt 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası’nda milli forma altında ringe çıkan 57 kiloda Dilşah Kurt, bronz madalya sahibi oldu.

SURVİVOR 2025 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

İsmail Balaban

Serenay Aktaş

Barış Murat Yağcı

Sema Aydemir

Zeynep Alkan

Batuhan Karacakaya

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Adem Kılıçcı

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Batuhan

Tuğba

Adilhan

Dilşah

Mevlüt

Kübra

Göksu

Kaan


Etiketler: #Survivor 2025 All Star #Dİlşah Kurt

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