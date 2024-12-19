Survivor Zeynep Alkan kimdir? Survivor 2025 Ünlüler Zeynep Alkan kaç yaşında, nereli? Zeynep Alkan kimin kızı?

Survivor 2025 All Star yeni kadrosu ile 1 Ocak tarihi itibarıyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda yarışacak 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ünlüler kadrosuna dahil olan Zeynep Alkan'ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Survivor Zeynep Alkan kimdir? Survivor 2025 Ünlüler Zeynep Alkan kaç yaşında, nereli? Zeynep Alkan kimin kızı?

Survivor Zeynep Alkan kimdir? Survivor 2025 Ünlüler Zeynep Alkan kaç yaşında, nereli? Zeynep Alkan kimin kızı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:37

Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı.  Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.  Peki,  Survivor Zeynep Alkan kimdir? Survivor 2025 Ünlüler Zeynep Alkan kaç yaşında, nereli? Zeynep Alkan kimin kızı?

SURVİVOR ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör'ün kızı olarak 26 Mayıs 1998'de İstanbul'da dünyaya geldi. Zeynep alkan, çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda çeşitli roller üstlenmiştir. Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan ile daha önce 3 dizi ve 1 sinema filminde birlikte çalışmıştır.

Aynı zamanda 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi alan Zeynep Alkan, şu sıralar sosyal medya fenomenliği yapıyor.

SURVİVOR 2025 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

İsmail Balaban

Serenay Aktaş

Barış Murat Yağcı

Sema Aydemir

Zeynep Alkan

Batuhan Karacakaya

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Adem Kılıçcı

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Batuhan

Tuğba

Adilhan

Dilşah

Mevlüt

Kübra

Göksu

Kaan


Etiketler: #Survivor 2025 All Star #Zeynep Alkan #kimdir?

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