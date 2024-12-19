Survivor Adilhan kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Adilhan Numan kaç yaşında, nereli?
Survivor 2025 All Star yeni kadrosu ile 1 Ocak tarihi itibarıyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda yarışacak 'Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Gönüllüler kadrosuna dahil olan Adilhan Numan'ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Survivor Adilhan kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Adilhan Numan kaç yaşında, nereli?
Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor Adilhan kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Adilhan Numan kaç yaşında, nereli?
SURVİVOR ADİLHAN KİMDİR?
Adilhan Numan, İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Adilhan Numan'ın ayrıca çizim yeteneği ile öne çıktığı bilinmektedir. Adilhan Numan'ın spora yatkın özellikle Amerikan futboluna ilgili olduğu biliniyor.
20 yaşlarında olan genç yarışmacının eğitim hayatı ve sportif yetenekleriyle Survivor parkurunda etkilleyici bir performans sergilemesi bekleniyor.
SURVİVOR 2025 KADROSU
ÜNLÜLER TAKIMI
İsmail Balaban
Serenay Aktaş
Barış Murat Yağcı
Sema Aydemir
Zeynep Alkan
Batuhan Karacakaya
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Adem Kılıçcı
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Batuhan
Tuğba
Adilhan
Dilşah
Mevlüt
Kübra
Göksu
Kaan
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