Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:42

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:42

Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor Adilhan kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Adilhan Numan kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR ADİLHAN KİMDİR?

Adilhan Numan, İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Adilhan Numan'ın ayrıca çizim yeteneği ile öne çıktığı bilinmektedir. Adilhan Numan'ın spora yatkın özellikle Amerikan futboluna ilgili olduğu biliniyor.

20 yaşlarında olan genç yarışmacının eğitim hayatı ve sportif yetenekleriyle Survivor parkurunda etkilleyici bir performans sergilemesi bekleniyor.

SURVİVOR 2025 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

İsmail Balaban

Serenay Aktaş

Barış Murat Yağcı

Sema Aydemir

Zeynep Alkan

Batuhan Karacakaya

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Adem Kılıçcı

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Batuhan

Tuğba

Adilhan

Dilşah

Mevlüt

Kübra

Göksu

Kaan