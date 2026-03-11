11 Mart 2026 Çarşamba akşamı oynanan ödül–ceza oyununda kırmızı ve mavi takım büyük bir mücadele verdi. Yarışmanın ardından izleyiciler “Survivor ödül oyununu kim kazandı?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Survivor ödül-ceza oyununu kim kazandı? 11 Mart 2026 Survivor kim kazandı?

SURVİVOR 11 MART ÖDÜL-CEZA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan takım henüz Kırmızı Takım oldu.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Haftanın ilk eleme adayı 9 Mart akşamı gönüllüler takımından Lina olarak seçilmişti.

İKİNCİ SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

10 Mart akşamı eleme adayı mavi takımdan Nisanur olarak belirlendi.