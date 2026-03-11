Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.03.2026 23:25:00
Haber Merkezi
Survivor heyecanı kıran kırana devam ediyor. Ödül-ceza oyununda kırmızı ve mavi takım bir aradaydı. Kazanan takım istediği yemeklerle menü oluşturacak. Peki, Survivor ödül-ceza oyununu kim kazandı? 11 Mart 2026 Survivor kim kazandı?

11 Mart 2026 Çarşamba akşamı oynanan ödül–ceza oyununda kırmızı ve mavi takım büyük bir mücadele verdi. Yarışmanın ardından izleyiciler “Survivor ödül oyununu kim kazandı?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Survivor ödül-ceza oyununu kim kazandı? 11 Mart 2026 Survivor kim kazandı?

Image

SURVİVOR 11 MART ÖDÜL-CEZA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan takım henüz Kırmızı Takım oldu.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Haftanın ilk eleme adayı 9 Mart akşamı gönüllüler takımından Lina olarak seçilmişti.

İKİNCİ SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

10 Mart akşamı eleme adayı mavi takımdan Nisanur olarak belirlendi.

