Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor haftanın eleme adayları kimler? Bil Bakalım yarışmasını kim kazandı?

Yayınlanma: 13.02.2025 - 23:28

Güncelleme: 13.02.2025 - 23:28

Survivor All Star'da ödül oyunu mücadelesi devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu sonrası ödül oyununda üstünlük sağlamak isteyen All Star ünlüler ve gönüllüler takımı arasında gerilim azalmıyor. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor haftanın eleme adayları kimler?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım 12-4'lük skorla All Star takımı kazandı.

SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu haftanın eleme adayları her iki takımdan da seçildi. Serenay Aktaş, Sevgi İme, ve Sema Aydemir eleme adayları olarak gösterildi.

BİL BAKALIM YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor'un gelenekselleşmiş oyunlarından biri olan Bil Bakalım yarışmasını kazanan takım henüz belli olmadı.