Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Şubat'ta Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Sema diskalifiye mi oldu?

Yayınlanma: 13.02.2025 - 00:40

Güncelleme: 13.02.2025 - 00:40

Survivor 2025’in yeni bölümünde mücadele tüm hızıyla devam etti. Yarışmacılar, ada şartlarında kalabilmek için son güçlerini ortaya koyarken, oyun alanında heyecan dolu anlar yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Şubat'ta Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün gece Sedat'ın sakatlanması nedeniyle düello yarıda kaldı. Yaşanan sakatlıktan dolayı Survivor'da eleme yapılmadı.

Yarım kalan mücadele kadınlar haftasının dokunulmazlık oyunlarından sonra devam edecek. Kaybeden isim ise finalde Mehmet'in rakibi olacak.

SURVIVOR'DA KİM ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da kadınlar eleme adayı olarak ilk isim Sevgi oldu. İkinci elem adayı ise Serenay oldu.

3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. eleme adayı Sema oldu. Sema ve Pınar arasında yaşanan kavganın damga vurduğu bölümde en çok adı yazılan isim Sem aoldu.

SEMA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar buluştu. Yarışmanın ilk turunda eşleşme kısmında Sema'nın karşı takımdan Pınar'ı seçmesi üzerine sinirler gerildi. Pınar, Sema'ya "Beni seçemezsin, fiziksel temastan geçen sene diskalifiye olmuş biri olarak benimle fiziksel temaslı herhangi bir oyuna giremezsin." dedi. Uzun süre tartışmanın devam etmesiyle Pınar oyun alanını terk etti ve dokunulmazlık oyunu ertelendi.

Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım'dan eleme adayı olarak belirlenen isim ise Sema oldu.