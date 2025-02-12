Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor'dan kim elendi? Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son bölümde oynanan nefes kesen dokunulmazlık oyunu izleyenleri ekrana kilitlerken yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar gündem oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor'dan kim elendi? Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor'dan kim elendi? Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 00:27

Survivor 2025’in yeni bölümünde mücadele tüm hızıyla devam etti. Yarışmacılar, ada şartlarında kalabilmek için son güçlerini ortaya koyarken, oyun alanında heyecan dolu anlar yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor'dan kim elendi? Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün gece Sedat'ın sakatlanması nedeniyle düello yarıda kaldı. Yaşanan sakatlıktan dolayı Survivor'da eleme yapılmadı.

Yarım kalan mücadele kadınlar haftasının dokunulmazlık oyunlarından sonra devam edecek. Kaybeden isim ise finalde Mehmet'in rakibi olacak.

SURVIVOR'DA KİM ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da kadınlar eleme adayı olarak ilk isim Sevgi oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI MI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı Serenay oldu.


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