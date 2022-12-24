Survivor'a katılan Buse Plan kimdir, kaç yaşında?
Survivor 2023 kadrosuna dahil edilen isimlerden biri de Buse Plan oldu. Peki, Survivor'a katılan Buse Plan kimdir, kaç yaşında?
15 Ocak 2023'te başlayacak olan Survivor'da yarışacak olan isimlerden biri Buse Plan oldu. Sosyal medyada birçok takipçisi olan Buse Plan'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...
SURVİVOR'A KATILAN BUSE PLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Buse Plan, 1995'te doğdu. Plan, 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun olmuştur. Kendisini ''gezgin bir fenomen'' olarak tanımlayan Plan'ın Instagram ve YouTube platformlarında binlerce takipçisi bulunmaktadır.
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