Survivor'a katılan Elanur Pat kimdir, kaç yaşında?

24 Aralık 2022 Cumartesi, 14:08

15 Ocak 2023'te başlayacak olan Survivor'da yarışacak olan isimlerden biri Elanur Pat oldu. Sosyal medyada birçok takipçisi olan Elanur Pat'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'A KATILAN ELANUR PAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Elanur Pat, 30 Aralık 2000'de doğdu. Aslen Ordulu olan Elanur Pat, Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde öğrenim görmektedir. ''RunalexX'' kullanıcı adıyla katıldığı Twich hesabıyla ve Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyada gündemde olan Elanur Pat'ın yayımladığı ''Bela'' adlı şarkısı YouTube'da izlenme rekoru kırmıştır.



